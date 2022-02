Federico Fashion Style lancia la sua linea di trucchi | ecco quanto costa il make up dell’hair stylist e dove comprarlo

Leggi su funweek

(Di martedì 22 febbraio 2022) In attesa di una nuova puntata di “Il salone delle meraviglie” in onda questa sera su Real Time,non perde occasione di condividere con i fan alcuni progetti a cui sta lavorando. Da qualche tempo, infatti, l’hairdei vip ha accennato ad una nuovadi cosmetici per ilup che accompagnerà quella già in commercio dei capelli. Il professionista non molla mai e ancora una volta si mette in gioco per dare spazio a nuove esperienze. LEGGI ANCHE:–multato, la polizia irrompe nel negozio di Napoli: cosa è successo: novità in arrivo Sempre attivo sui social,...