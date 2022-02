Denise Pipitone | colpo di scena | il caso diventa un prodotto televisivo I dettagli

Advertising

?? #DenisePipitone, la storia della bimba scomparsa a #MazaradelVallo diventa una #docuserie: ecco quando e dove andrà…

magistrato del Tribunale Civile di Cagliari e già in servizio presso la Procura della Repubblica di Marsala all'epoca della scomparsa di... avvenuta l'1 settembre del 2004 a Mazara ...La storia di, la piccola scomparsa il 1 settembre 2004 da Mazara del Vallo, arriva in tv. Si tratterà di una docuserie che andrà in onda nel mese di marzo in streaming su Discovery+ e poi in prima ...Denise Pipitone, la serie tv in quattro puntate. A confermare l’uscita della docu-fiction è Piera Maggio, mamma della bimba scomparsa nel nulla che, da quasi vent’anni, continua ad andare alla ricerca ...Denise Pipitone, novità in vista: non era mai successo prima. La famiglia cerca una nuova via per arrivare a indizi certi sulla scomparsa ...