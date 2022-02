Davide Silvestri contro Soleil Sorge | “Hai fatto un teatrino | con me hai chiuso”

(Di martedì 22 febbraio 2022) Amicizia finita tra i due concorrenti: durante la diretta del GF Vip 6 di lunedì 21 febbraio, Alfonso Signorini ha mostrato un confessionale in cui l'ex attore di Vivere diceva la sua sul bacio con la modella venezuelana. La clip non è piaciuta per nulla alla corteggiatrice di Uomini e Donne e durante le nomination ha votato proprio per lui. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Giovann30445712 : - IacobellisT : Il confronto: Fratelli d'Italia a Il Vaso di Pandora - on. Rachele Silvestri e Davide Rossi' - Gelenasurace2 : •Nathaly Caldonazzo: 41,30% •Davide Silvestri: 29,60% •Katia Ricciarelli: 29,10% - ParliamoDiNews : GF Vip 6, E’ “guerra” fredda fra Davide Silvestri e Soleil Sorgé! | Il Vicolo delle News #guerra #fredda #davide… - zazoomblog : Gf Vip Soleil Sorge si vendica con Davide Silvestri e lo nomina: Non rispetti la nostra amicizia mi hai ferito -… -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Silvestri

Leggi anchetorna all'attacco contro Soleil Sorge Non contenta, Miriana ha continuato il suo sfogo contro Alex anche con Manila . "Delia ha detto più volte che ama anche le donne. ...ha nostalgia di Alex Belli ma Katia... Alex Belli ha abbandonato, questa volta definitivamente, la casa del Grande Fratello Vip . L'attore parmense dopo esser stato ospite per una ...Alex Belli e Davide Silvestri sono diventati veri amici nella casa del Grande Fratello Vip. E adesso che è uscito Davide non ha nascosto a Katia Ricciarelli di sentire fortemente la sua mancanza. A ...Katia Ricciarelli non nasconde il suo tifo nei confronti di Davide Silvestri, diventato il suo pupillo all'interno della casa e in queste ore ha azzardato un paragone tra Tommaso Zorzi e l'attore ...