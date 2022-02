Da Skriniar all' errore a porta vuota di Lautaro | Inter | quanti gol mangiati!

(Di martedì 22 febbraio 2022) Nella sconfitta subita dal Sassuolo per 2 - 0, sono state tante le occasioni mancate dai nerazzurri: eccole

Advertising

nichill1 : Leggendo qua e là sembra che la fascia di capitano del prossimo anno sia una questione tra Skriniar e Barella, ma i… - OdeonZ__ : Inter, il problema è il gol: da Skriniar all'errore a porta vuota di Lautaro - Delu90Inter : @FFunesto @AleStacco76 @lunastark81 @FraMonteleone4 @totofaz @Cardocan1 @RPozzolli Anche perché prendono 6 cocuzze… - VatteneDiaz : @Zoroback_023 Quello si però hanno fatto tantissime partite senza osimhen e hanno avuto kk e anguissa in coppa d’Af… - Lorenzo12150905 : @ilcianoromano @InterMinabileXa @Inter Togliete all’Inter contemporaneamente Skriniar (Koulibaly), Barella (Anguiss… -

Ultime Notizie dalla rete : Skriniar all

CalcioMercato.it

Nella sconfitta subita dal Sassuolo per 2 - 0, sono state tante le occasioni mancate dai nerazzurri: eccoleCalciomercato Inter, Barcellona su: possibile affare a parametro zero© LaPresseSkriniar è approdato'Inter nel 2017 per oltre 30 milioni di euro. Le sue prestazioni alla ...Skriniar è approdato all’Inter nel 2017 per oltre 30 milioni di euro. Le sue prestazioni alla Sampdoria sorpresero l’intera Serie A ma i milanesi furono i più lesti ad acquistarlo. Il polacco ha poi ...Ma è soprattutto la media-voto che impressiona: 6.43, nessun difensore col suo numero di presenze (23 su 26) è riuscito a fare altrettanto, nemmeno i vari Skriniar, Bastoni e Faraoni che a inizio ...