"Color carne": al via il progetto a cura di Bold Stories (Di martedì 22 febbraio 2022) Di che Colore è il Color carne? Una domanda semplice, apparentemente innocua, a cui tutti sanno rispondere. È un beige, rosa, "simile al Colore della carne umana" lo dice persino il vocabolario. Già il Colore della carne umana… solo rosa? Comincia così il sito della campagna "Color carne". Le sue ideatrici, che lavorano insieme per Bold Stories su progetti corporate, un giorno per caso si ritrovano a parlare di Colori. È qui che, con sorpresa, entrambe realizzano, per la prima volta, l'assurdità del termine e decidono di fare qualcosa coinvolgendo colleghi e amici. La campagna vuole "cambiare Colore al Color carne" (anche "nudo" e ...

