Claudio Signorile | ' Tangentopoli e mafiopoli? Tutto vero | ma i partiti si fecero fuori da soli'

(Di martedì 22 febbraio 2022) di Antonello Sette, il suo ex collega di partito e presumo amico Fabrizio Cicchitto ha organizzato un convegno, in programma domani a Roma, che ha per titolo "A trenta anni da "...

Advertising

globalistIT : L'intervista -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Signorile

Globalist.it

di Antonello Sette, il suo ex collega di partito e presumo amico Fabrizio Cicchitto ha organizzato un convegno, in programma domani a Roma, che ha per titolo "A trenta anni da "Tangentopoli" e da "...Ettore, vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico interdiocesano piemontese, e l'... Lo ha comunicato il sindaco di Imperia,Scajola. Il progetto ha un valore di 640 milioni di [&...La condivido e la considero giusta perché in qualche modo ci sono stati degli intrecci – dice l’ex ministro socialista Claudio Signorile – La vicenda di Tangentopoli ha un suo nodo iniziale a Palermo, ...Claudio Signorile (presidente della Fondazione Mezzogiorno Federato), Bobo Craxi (componente della Segreteria Nazionale, Partito Socialista Italiano). Roma 10 febbraio 2022 16:00 Diretta della ...