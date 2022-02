Catge, la crypto “spinta” da alcuni influencer italiani è crollata: le speranze di arricchirsi ora solo lontana memoria (Di martedì 22 febbraio 2022) Un po’ come Pinocchio, truffato e bastonato dal Gatto e la Volpe, convinto esistesse un Orto dei Miracoli e un Albero degli Zecchini, hanno fatto la stessa fine più o meno una serie di investitori dell’ultima ora che si sono lasciati affascinare dal luccichio delle criptovalute. Attenzione alle shitcoin: molto fumo e niente arrosto – PixabayAl centro dell’ennesima truffa, o tonfo, non si sa bene come definire la vicenda, il Catge, la moneta virtuale riportante la foto di un gatto (una sorta di antitesi al DOGE Coin), inventata da una non meglio identificata donna d’affari e pompata da svariati influencer italiani. Fatto sta che questa criptomoneta, nel giro di pochissimo tempo, forse un anno o anche meno, è riuscita a far perdere a poveri investitori che nella vita di tutti i giorni fanno le persone normali i ... Leggi su computermagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Un po’ come Pinocchio, truffato e bastonato dal Gatto e la Volpe, convinto esistesse un Orto dei Miracoli e un Albero degli Zecchini, hanno fatto la stessa fine più o meno una serie di investitori dell’ultima ora che si sono lasciati affascinare dal luccichio delle criptovalute. Attenzione alle shitcoin: molto fumo e niente arrosto – PixabayAl centro dell’ennesima truffa, o tonfo, non si sa bene come definire la vicenda, il, la moneta virtuale riportante la foto di un gatto (una sorta di antitesi al DOGE Coin), inventata da una non meglio identificata donna d’affari e pompata da svariati. Fatto sta che questa criptomoneta, nel giro di pochissimo tempo, forse un anno o anche meno, è riuscita a far perdere a poveri investitori che nella vita di tutti i giorni fanno le persone normali i ...

Ginofastidi : @frafacchinetti Capitano, quale sarà la prossima Crypto scam a quale parteciperai? #catge è stato veramente un bel… - MalarkMorn : Complimenti a @frafacchinetti per la sua competenza e lungimiranza nel mondo #Crypto. Come dissi tempo fa anche in… - Crypto_473 : @Jonesilvia @frafacchinetti Dai realmente a Facchinetti non darei neanche i centesimi arrugginiti che ho sotto il s… - Silvia__Nello : @meloditytoken @frafacchinetti Domanda...Ma non ti vergogni nemmeno un po'?Dopo i soldi che hai fatto perdere alle… - Danielecarmi89 : @Jonesilvia @frafacchinetti Per me McGregor possedeva Catge????ma poi lui che si indignava di wonderland quando era i… -