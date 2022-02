Borsa, Wall Street in calo su crisi Ucraina, Dj - 1,42% (Di martedì 22 febbraio 2022) Chiusura in ribasso alla Borsa di Wall Street in una seduta improntata alla preoccupazione per gli sviluppi della crisi Ucraina - Russia. Durante gli scambi finali le perdite si sono comunque ridotte ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Chiusura in ribasso alladiin una seduta improntata alla preoccupazione per gli sviluppi della- Russia. Durante gli scambi finali le perdite si sono comunque ridotte ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Wall Borsa, Wall Street in calo su crisi Ucraina, Dj - 1,42% Chiusura in ribasso alla borsa di Wall Street in una seduta improntata alla preoccupazione per gli sviluppi della crisi Ucraina - Russia. Durante gli scambi finali le perdite si sono comunque ridotte dopo che il presidente ...

Wall Street: si aggrava bilancio (Dj - 1,7%) prima del discorso di Biden In attesa del discorso del presidente statunitense Joe Biden sull'Ucraina, si aggravano le perdite a Wall Street: in questo momento, il Dow Jones cede 602,06 punti ( - 1,77%), lo S&P 500 scende di 66,62 punti ( - 1,53%), il Nasdaq Composite e' in ribasso di 243,88 punti ( - 1,80%). Il petrolio Wti al ...

Oggi Wall Street è chiusa per il President's Day Borsa Italiana La crisi ucraina spinge il petrolio vicino ai 100 dollari ma Piazza Affari tiene. Giù Wall Street (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo la nuova escalation in Ucraina, con il riconoscimento da parte del presidente russo Vladimir Putin delle repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk e quella che g ...

A picco Wall Street su tensioni in Ucraina (Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA, con il Dow Jones che sta lasciando sul ... In discesa il Nasdaq 100 (-1,42%); sulla stessa linea, negativo l'S&P 100 (-1,47%). Ad affondare Wall ...

