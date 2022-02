Blocco tir in Sicilia | prima lo inseguono e poi gli tagliano le ruote | disavventura per un ragusano

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ragusa – “Un autista di un mezzo di un’azienda agricola ragusana è stato inseguito, bloccato e, dietro minaccia, ha dovuto consegnare le chiavi e subire il taglio degli pneumatici”. E’ quanto racconta una nota di Confagricoltura Ragusa su ciò che è accaduto ieri durante ildei tir inper protestare contro l’aumento dei costi del gasolio. C’è stato un primoieri a San Gregorio, davanti allo svincolo per l’A18, e altri ne sono stati realizzati nella notte e altri ancora sono stati annunciati per le prossime ore sulle grandi vie di comunicazione da Catania a Ragusa, da Palermo a Messina. Nelle ultime ore il mezzo di un’azienda ragusana associata alla nostra Organizzazione è stato inseguito e bloccato alle porte di Gela e, sotto minaccia, sono state sottratte le chiavi e tagliati gli pneumatici. Fermo restando che ...

