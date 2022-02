Bassetti insultato dai no vax in centro a Genova. Lo sfogo: “Siamo il Paese dove ‘uno vale uno’ e dell’invidia sociale. Manderò i miei figli all’estero” (Di martedì 22 febbraio 2022) Lungo sfogo di Matteo Bassetti, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, sulla recente aggressione verbale che ha subito da un gruppo di no vax, mentre si concedeva un aperitivo con la moglie nella centralissima via XX Settembre di Genova. Ospite della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, l’infettivologo racconta l’accaduto: “Avevo piacere di passare mezz’ora con mia moglie senza scorta, è stata una mia responsabilità perché non li avevo avvertiti. A volte pesa questa situazione. Queste persone che gridano alla libertà non si rendono conto che la loro libertà finisce quando recintano la mia. Sono dei violenti – spiega – anche se non tutti quelli che vanno in piazza sono così. Mi è stato addirittura detto che non dovevo andare in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Lungodi Matteo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di, sulla recente aggressione verbale che ha subito da un gruppo di no vax, mentre si concedeva un aperitivo con la moglie nella centralissima via XX Settembre di. Ospite della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, l’infettivologo racconta l’accaduto: “Avevo piacere di passare mezz’ora con mia moglie senza scorta, è stata una mia responsabilità perché non li avevo avvertiti. A volte pesa questa situazione. Queste persone che gridano alla libertà non si rendono conto che la loro libertà finisce quando recintano la mia. Sono dei violenti – spiega – anche se non tutti quelli che vanno in piazza sono così. Mi è stato addirittura detto che nonvo andare in ...

Advertising

RikIranez : RT @ciclocinico: Dopo essere stato insultato dai terribili #novax ad un aperitivo in compagnia della moglie, il prof. #Bassetti, primario d… - Veleno_Q_B : RT @ciclocinico: Dopo essere stato insultato dai terribili #novax ad un aperitivo in compagnia della moglie, il prof. #Bassetti, primario d… - cammisa_massimo : RT @ciclocinico: Dopo essere stato insultato dai terribili #novax ad un aperitivo in compagnia della moglie, il prof. #Bassetti, primario d… - tenniscrochet : RT @ciclocinico: Dopo essere stato insultato dai terribili #novax ad un aperitivo in compagnia della moglie, il prof. #Bassetti, primario d… - corra_franco : RT @ciclocinico: Dopo essere stato insultato dai terribili #novax ad un aperitivo in compagnia della moglie, il prof. #Bassetti, primario d… -