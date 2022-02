Autotrasportatori, caro carburante: protesta sulle statali, dal foggiano al tarantino San Severo, Canosa di Puglia, Andria, Massafra (Di martedì 22 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Casartigiani: Scioperano gli Autotrasportatori pugliesi per protestare contro l’aumento continuo del costo del carburante. Stanchi di aspettare risposte e stufi dei continui rinvii da parte del governo nazionale sulla questione hanno deciso di scendere in strada e incrociare le braccia. Come ben noto da un anno e mezzo i costi di gestione delle imprese di autotrasporto sono aumentate dell’80% (carburante, Costi di manutenzione dei mezzi, pedaggi autostradali). «Nella provincia di Taranto dove la situazione del comparto era già drammatica, dovuta ai pagamenti dei committenti a 90 e 120 giorni (vedi Accierie D’italia), e dove le imprese già da un paio di anni non riescono ad accedere a linee di credito per la gestione dei costi fissi, quest’ultima stangata rischia di uccidere le ... Leggi su noinotizie (Di martedì 22 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Casartigiani: Scioperano glipugliesi perre contro l’aumento continuo del costo del. Stanchi di aspettare risposte e stufi dei continui rinvii da parte del governo nazionale sulla questione hanno deciso di scendere in strada e incrociare le braccia. Come ben noto da un anno e mezzo i costi di gestione delle imprese di autotrasporto sono aumentate dell’80% (, Costi di manutenzione dei mezzi, pedaggi autostradali). «Nella provincia di Taranto dove la situazione del comparto era già drammatica, dovuta ai pagamenti dei committenti a 90 e 120 giorni (vedi Accierie D’italia), e dove le imprese già da un paio di anni non riescono ad accedere a linee di credito per la gestione dei costi fissi, quest’ultima stangata rischia di uccidere le ...

Advertising

CandelliAngelo : Caro Carburante, autotrasportatori in sciopero - Canale189 : Caro Carburante, autotrasportatori in sciopero - annamariaferret : Caro gasolio: autotrasportatori in protesta anche ad Altamura - tmarco83 : @mariogiordano5 Buongiorno Direttore, le scrivo x invitarla a fare un servizio a Fondi (LT) presso il Mercato Ortof… - mose_sorbo : VIDEO | Autotrasportatori protestano per il caro carburante, sostegno dal Comune di Cerignola -