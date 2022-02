Amici, Calma lascia la scuola? Ormai ha deciso, fan disperati: la situazione (Di martedì 22 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Amici, Calma lascia la scuola? L’allievo sembra convinto della sua decisione: ecco perché pensa di abbandonare il suo sogno. Amici, Calma lascia il programma, come mai? Il cantante sta passando un momento difficile nella scuola e pensa di non arrivare al serale. Il cantante originario di Pesaro si sente inadeguato a continuare il suo percorso Leggi su youmovies (Di martedì 22 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.la? L’allievo sembra convinto della sua decisione: ecco perché pensa di abbandonare il suo sogno.il programma, come mai? Il cantante sta passando un momento difficile nellae pensa di non arrivare al serale. Il cantante originario di Pesaro si sente inadeguato a continuare il suo percorso

Advertising

outofstylesss : RT @Lisa_komskaikru: calma uno dei timbri più belli passati da amici ma purtroppo ad amici il vero talento spesso non interessa. #amici21 - ParliamoDiNews : AMICI 21/ Anticipazioni puntata 22 febbraio: Gio Montana e Calma fuori dal serale? #albe #AnnaPettinelli - ParliamoDiNews : Calma di Amici 21, crollo dopo la puntata/ `Me ne voglio andare, non emergo` #calma #amici #crollo #puntata/… - ParliamoDiNews : Serale Amici 2022, chi rischia: classifiche allievi, Calma vuole abbandonare #serale #amici #rischia #classifiche… - Novella_2000 : #Amici21, un allievo in crisi minaccia di andarsene (VIDEO) -