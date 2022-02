Ajax Nouri | Van der Sar | «Ritirata la maglia 34 | situazione triste»

(Di martedì 22 febbraio 2022)lanumero 34. Van der Sar : accordo importante. II risarcimento da parte del club olandese ammonta a 7.850.000 L’e la famiglia di Abdelnak, hanno trovato un accordo per il risarcimento di 7.850.000 milioni di euro da parte del club olandese. Ma non solo, lanumero 34 sarà. Sulla questione è intervenuto il dg Edwin van der Sar. Queste le sue dichiarazioni sul sito dei lancieri: ACCORDO- «E’ importante aver concluso questo accordo. La sofferenza per Abdnelnak e i suoi cari non è finita. E una, quando vado a trovarlo la sua famiglia mi accoglie sempre bene».’ L'articolo proviene da Calcio News 24.

La società ha ammesso come le cure mediche prestate al giocatore in campo dopo il malore non erano state adeguate L'Ajax pagherà alla famiglia di Abdelhak Nouri un risarcimento di 7,850 milioni di euro, l'ex talento dei Lancieri rimasto vittima di un malore in campo nel 2017, e mai più ripresosi. L'ex giocatore, l'8 luglio 2017, subì un arresto cardiaco durante un'amichevole in Austria.