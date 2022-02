Volley e il ritorno di Zaytsev in Nazionale | De Giorgi | “Porte aperte ad un patto”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Torna in voga il pensiero che vorrebbe Ivandi nuovo in. A proposito dell’eventualità, parla il CT dellamaschile di, Ferdinando De. Il CT è stato uno dei grandi artefici della vittoria agli Europei dello scorso settembre ed è proiettato ai prossimi mondiali in Russia del prossimo agosto. Ai microfoni di Tuttosport dice: “Non ho mai chiuso lein faccia a nessuno. Io ho giocato infino a 41 anni, tutti possono farne parte ache decidano di condividere il percorso intrapreso da questo gruppo”.ha saltato gli scorsi Europei a causa di un ginocchio ballerino che l’ha poi costretto a operarsi. L’ultima sua apparizione in azzurro, dunque, risale ai Giochi Olimpici di ...

Torna in voga il pensiero che vorrebbe Ivan Zaytsev di nuovo in Nazionale. A proposito dell'eventualità, parla il CT della Nazionale maschile di volley, Ferdinando De Giorgi. Il CT è stato uno dei grandi artefici del trionfo agli ultimi Europei ...