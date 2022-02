Usura ed estorsione, cinque arresti tra Cropani e Isola Capo Rizzuto - I NOMI (Di lunedì 21 febbraio 2022) I Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina oggi hanno arrestato 5 soggetti residenti nei comuni di Cropani ed Isola di Capo Rizzuto , sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 21 febbraio 2022) I Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina oggi hanno arrestato 5 soggetti residenti nei comuni dieddi, sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ...

Advertising

Strill_it : Estorsione e usura col metodo mafioso, cinque arresti - ilmetropolitan : #SelliaMarina (Cz). #Usura in concorso, #estorsione, ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria. 4 misure di cu… - CN24_tv : Commercianti ed imprenditori “strozzati”: cinque arresti nel catanzarese e crotonese ?? VIDEO ?… - lametino : Usura ed estorsione con aggravante del metodo mafioso, arresti a Cropani e nel Crotonese - VIDEO - - ultima_ora : RT @ultimenotizie: La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Vercelli hanno arrestato un uomo, condannato in via definitiva a tre anni… -