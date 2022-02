Un albero di olivo nel ricordo dell' amico Andrea ' Giacò' Giacomelli

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La cerimonia è stata organizzata all area verde di Castelnuovo Magra dall associazione nata in suo ...

Advertising

Nazione_Sarzana : Un albero di olivo per festeggiare l'amico tragicamente scomparso -

Ultime Notizie dalla rete : albero olivo

LA NAZIONE

La cerimonia è stata organizzata all area verde di Castelnuovo Magra dall associazione nata in suo ...Chi adotterà undiprovvederà alla piantumazione , a sostenere la cura nei primi anni di vita e infine a rendere la pianta produttiva ma soprattutto entrerà a far parte della grande ...Castelnuovo Magra (La Spezia) 21 Febbraio 2022 - Non sono mancate le lacrime di commozione ma la giornata non ha voluto essere di tristezza ma soltanto di ricordo e di nuovi progetti che gli amici di ...Rigenerare gli oliveti del Salento distrutti dalla Xylella con l’adozione a distanza degli alberi. È l’obiettivo di Olivami, per riforestare il Salento.