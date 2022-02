Turchia | la crociata di Erdogan contro il dissenso Chiesto l’ergastolo per l’analista Metin Gürcan

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La richiesta è di ergastolo e di altri 35 anni di reclusione perturco: è accusato di spionaggio politico e militare. Ex membro dell’esercito turco, è stato uno dei co-fondatori del Partito Deva guidato da Ali Babacan, ex vice primo ministro del Partito Giustizia e Sviluppo (AKP) del presidente Erdo?an. Più in generale spicca laianaoppositori, giornalisti, minoranze e gay. Una politica ormai conclamata, mentre all’esterno si traveste da diplomatico perché la crisi della lira glielo impone.è accusato di aver divulgato informazioni riservate relative alla “sicurezza e interessi politici” dello stato e di “aver acquisito informazioni riservate dello stato per spionaggio politico e militare” ai sensi dell’articolo ...

Il Fatto Quotidiano

... niente missili nucleari sovietici a Cuba e ritiro dei missili statunitensi IRBM da, Italia ... con un ritorno a esaltati accenti da. Non c'è nessuna simpatia per l' autocrazia ...Durante lo stato d'emergenza, dal 2016 al 2018, insono state sospese, licenziate, denunciate e arrestate più di 125mila persone. Mentre ...NEL MONDO ACCADEMICO. Come disse in diretta ...La richiesta è di ergastolo e di altri 35 anni di reclusione per l’analista turco Metin Gürcan: è accusato di spionaggio politico e militare. Ex membro dell’esercito turco, è stato uno dei co-fondator ...in Turchia sono state sospese, licenziate, denunciate e arrestate più di 125mila persone. Mentre qualcuno è riuscito a tornare a condurre la vita di prima, per, la maggior parte iniziava una nuova ...