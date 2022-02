Truth Social parte oggi La destra orfana di Trump ha la sua piattaforma

Advertising

Il nuovosarà operativo già dalla fine di marzo ma in questa settimana, almeno, inizierà gradualmente a essere messo online. E sarà operativo negli Stati Uniti. Già da oggi, inoltre, la ...Per il popolo americano, il 21 febbraio non è un giorno qualunque. La data scelta dalla Trump Media & Technology Group (Tmtg) per il lancio delnetwork "" su App Store di Apple, è quello in cui si ricorda il compleanno di George Washington e, in generale, una ricorrenza per tutti i presidenti degli Stati Uniti. Per intenderci, ...Viaggio nella procedura di registrazione a Truth Social, la nuova piattaforma voluta da Donald Trump dopo il ban da (quasi) tutti gli altri social network ...«Il nostro obiettivo è essere pienamente operativi entro l a fine di marzo almeno negli Stati Uniti. L’app è ora disponibile per il download negli Stati Uniti ed è stata automaticamente scaricata sui ...