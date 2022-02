Sport invernali | calendario 21-27 febbraio | orari gare | programma | tv | streaming Torna la Coppa del Mondo

Advertising

Corriere : Meravigliosa Sofia! Aggiornamenti: - SkyTG24 : La pattinatrice azzurra conquista la sua undicesima medaglia olimpica - Eurosport_IT : ? Due medaglie nella stessa edizione dei Giochi, solo 11 atleti di discipline invernali ci sono riusciti ? Tre med… - GiovannaDiTroia : RT @franciungaro: #olimpiadi2022, Pechino chiama Italia: #Milano-#Cortina cerca i campioni di domani La 2° miglior #Olimpiade #invernale di… - MarcoBeltrami79 : Fregato al fotofinish con una furbata, pattinatore grida allo scandalo: “Sono stato imbrogliato” #olimpiadi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport invernali

Milano, 21 febbraio 2022 We Are Next: dopo la chiusura delle Olimpiadi di Pechino, il prossimo appuntamento con i Giochisarà Milano - Cortina2026. Ecco lo spot di presentazione dell'evento con Francesco Totti, Federica Pellegrini e gli atleti Gianmarco Tamberi, Arianna Fontana, Sofia Goggia. Milano - Cortina...Pechino 2022 ha intonato l'Inno di Mameli e i due presidenti delle federazioni italiane degli...- 11 medaglie in cinque Olimpiadi - nella storia dei Giochi siano essi estivi che. A ...Dopo la cerimonia di chiusura a Pechino, la bandiera Olimpica è arrivata a Milano. Ora l'attesa è tutta rivolta al 2026. Saranno otto gli impianti di gara coinvolti in regione per le prossime Olimpiad ...MILANO, 21 FEB - "Qui a Malpensa c'è la piena consapevolezza del senso del dovere di noi di Milano-Cortina. Ci deve far riflettere ogni istante, sentiamo una grande responsabilità chiara e forte. Abbi ...