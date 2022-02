Spalletti: «Non siamo riusciti a dimostrare quanto ci tenessimo, non abbiamo giocato» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo il pareggio contro il Cagliari in trasferta, in campionato, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa. Un punto guadagnato o due punti persi? «Tutte e due le cose. Dobbiamo fare di più, potevamo fare di più. abbiamo avuto complicazioni in tutto, sarebbero venute fuori anche facendo cose diverse e cambiando gli uomini in campo. abbiamo trovato un Cagliari combattivo, noi non siamo stati capaci di portare la partita dentro ciò che sappiamo fare: hanno fatto i duelli, noi non abbiamo giocato. Si è costruito poco dal basso, ci siamo intimoriti dopo due palle perse, e siamo riusciti con caparbietà a portare a casa un risultato utile. abbiamo avuto qualche iniziativa sul risultato in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo il pareggio contro il Cagliari in trasferta, in campionato, il tecnico del Napoli, Luciano, ha parlato in conferenza stampa. Un punto guadagnato o due punti persi? «Tutte e due le cose. Dobbiamo fare di più, potevamo fare di più.avuto complicazioni in tutto, sarebbero venute fuori anche facendo cose diverse e cambiando gli uomini in campo.trovato un Cagliari combattivo, noi nonstati capaci di portare la partita dentro ciò che sappiamo fare: hanno fatto i duelli, noi non. Si è costruito poco dal basso, ciintimoriti dopo due palle perse, econ caparbietà a portare a casa un risultato utile.avuto qualche iniziativa sul risultato in ...

