Spalletti ‘avvisa’ i suoi | lo ha detto alla squadra

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Napoli quest’oggi ha l’occasione ghiotta di appaiarsi in classifica al Milan e di sorpassare l’Inter, pur tenendo presente del match in più da recuperare contro il Bologna. Lo sa bene Lucianoche, nonostante le numerose assenze, pretende dsuaun’altra prova di forza. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport sottolinea come il tecnico partenopeo non accetti alibi da parte del gruppo, chiamato a confermare i segnali positivi avuti nei big match contro Inter e Barcellona. “Piangersi addosso è sempre l’atteggiamento dei perdenti”: questo è il virgolettato diriportato dal quotidiano. VENICE, ITALY – FEBRUARY 06: Andrea Petagna of Napoli celebrates his team’s second goal during the Serie A match between Venezia FC and SSC Napoli at Stadio Pier Luigi Penzo on February 06, 2022 ...