Soel Benevento | grande vittoria nel derby con Ariano Irpino | 35-53

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLasi aggiudica 35-53 ilesterno cone conquista l’ottavastagionale. Prestazione concreta delle sannite, brave a mantenere una costante solidità difensiva per tutta la gara e a mettere la freccia dal terzo quarto in avanti dopo due periodi giocati punto a punto. Giunta all’intervallo lungo sul +2, laè stata lucida nell’approccio al rientro in campo piazzando due break micidiali: il primo di sei punti in avvio, il secondo di sette punti nella parte conclusiva. L’ultimo quarto, iniziato sul +10 (27-37), è stato la pura legittimazione di una prova da incorniciare per capitan D’Avanzo e compagne, guidate da una Secka insormontabile, per giunta top scorer dell’incontro con 18 punti messi a ...

Advertising

ilvaglio1 : Ancora una trasferta per la Soel Benevento #arianoirpini #basket #soelbenevento #benevento - ottopagine : Soel Benevento, il calendario offre il derby campano contro l'Ariano Irpino #Benevento - TV7Benevento : Soel Benevento, alle porte l'impegno in trasferta con Ariano Irpino - - TV7Benevento : La Soel Benevento torna alla vittoria: espugnata Potenza 60-49 - - ilvaglio1 : Basket - La Soel Benevento torna alla vittoria #sole #BasiliaBasketPotenza #benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Soel Benevento

anteprima24.it

. Ancora una trasferta per la, che domenica alle ore 18 sarà di scena al Pala Cardito di Ariano Irpino per la sfida contro il Basket Ariano. Dopo la vittoria ottenuta mercoledì nel recupero infrasettimanale a .... Nel recupero dell'ottava giornata la Virtus Academyè tornata al successo. La squadra guidata da coach Giulio Musco si è imposta sul campo del Basilia Basket Potenza per 60 - 49 voltando velocemente pagina dopo la sconfitta di ...Ancora una trasferta per la Soel Benevento, che domenica alle ore 18 sarà di scena al Pala Cardito di Ariano Irpino per la sfida contro il Basket Ariano. Dopo la vittoria ottenuta mercoledì nel ...Ancora una trasferta per la Soel Benevento, che domenica alle ore 18 sarà di scena al Pala Cardito di Ariano Irpino per la sfida contro il Basket Ariano. Dopo la vittoria ottenuta mercoledì nel ...