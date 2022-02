Scuola, il prof dello ‘sciopero bianco’ in ‘trasferta a Roma: “Ministro Bianchi non vogliamo lo scontro , ti chiediamo un incontro” (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Una mattinata ‘in trasferta’ a Roma per riuscire ad incontrare il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Saverio Mauro Tassi, professore di filosofia presso il liceo Einstein di Milano, noto per aver sfidato il governo con lo sciopero bianco contro la dad ai non vaccinati questa mattina è arrivato al Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere per riuscire ad ottenere un appuntamento con il Ministro. “Sballottato” tra l’ingresso principale e e l’Ufficio relazioni con il pubblico il professore non è però riuscito nel suo intento. Dopo aver ripetuto a diversi interlocutori le varie richieste inoltrate, dalla mail inviata lo scorso 8 febbraio “inviata a la Ministro Bianchi per chiedergli un incontro a nome ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Una mattinata ‘in trasferta’ aper riuscire ad incontrare ildell’Istruzione, Patrizio. Saverio Mauro Tassi,essore di filosofia presso il liceo Einstein di Milano, noto per aver sfidato il governo con lo sciopero bianco contro la dad ai non vaccinati questa mattina è arrivato al Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere per riuscire ad ottenere un appuntamento con il. “Sballottato” tra l’ingresso principale e e l’Ufficio relazioni con il pubblico ilessore non è però riuscito nel suo intento. Dopo aver ripetuto a diversi interlocutori le varie richieste inoltrate, dalla mail inviata lo scorso 8 febbraio “inviata a laper chiedergli una nome ...

