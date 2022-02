Ragazzo morto a New York, i familiari: “Claudio ha subito trattamenti inimmaginabili” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Assume contorni oscuri la morte di Claudio Mandia, 17 anni, il giovane di Battipaglia (centro in provincia di Salerno) che ha perso la vita in circostanze da chiarire negli Stati Uniti. Mandia è stato trovato morto all’interno del college che frequentava a New York, nella notte fra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio. Le accuse della famiglia I familiari hanno ricevuto la notizia dopo essere giunti nella metropoli americana, pronti a festeggiare il 18° compleanno del Ragazzo, che avrebbe compiuto la maggiore età il 19 febbraio. “Scioccati e distrutti” da quella che definiscono “una morte insensata“, i genitori e i parenti di Claudio Mandia muovono accuse che sembrano circostanziate. Spiegano che è “in corso un’indagine completa“, annunciano che intendono prendere “azioni appropriate” e ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 21 febbraio 2022) Assume contorni oscuri la morte diMandia, 17 anni, il giovane di Battipaglia (centro in provincia di Salerno) che ha perso la vita in circostanze da chiarire negli Stati Uniti. Mandia è stato trovatoall’interno del college che frequentava a New, nella notte fra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio. Le accuse della famiglia Ihanno ricevuto la notizia dopo essere giunti nella metropoli americana, pronti a festeggiare il 18° compleanno del, che avrebbe compiuto la maggiore età il 19 febbraio. “Scioccati e distrutti” da quella che definiscono “una morte insensata“, i genitori e i parenti diMandia muovono accuse che sembrano circostanziate. Spiegano che è “in corso un’indagine completa“, annunciano che intendono prendere “azioni appropriate” e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale nelle Marche: era a bordo di un furgone di una ditta di term… - lauraboldrini : Giuseppe dopo Lorenzo. A Serra de' Conti, Marche, un ragazzo morto a 16 anni durante uno stage, come un mese fa a U… - VelvetMagIta : Ragazzo morto a New York, i familiari: “Claudio ha subito trattamenti inimmaginabili' #VelvetMag #Velvet - iris_versari : RT @AlleracNicola: Venerdì, durante la mobilitazione studentesca nazionale, a Fermo sono scesi in piazza anche i genitori di Giuseppe, il r… - MatteoWRazzi : @GodioRuggero @TgLa7 analfabeta funzionale sei tu:il ragazzo è morto,non ci sono segni di violenza,si escludono stu… -