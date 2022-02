PC assurdi: questo è rosa, a forma di scarpa ed ha una potenza mostruosa (Di lunedì 21 febbraio 2022) Se pensavate di aver visto tutto… vi sbagliavate. Un computer da gaming potentissimo a forma di scarpa, ad esempio? Cooler Master ha presentato i suoi nuovi prodotti pensati per chi cerca l’originalità in ogni anfratto della propria postazione da gaming, e sembra aver raggiunto l’obbiettivo. custom gaming pc Sneaker X – 21022022 www.computermagazine.itCi volevano i 30 anni di Cooler Master per buttar fuori questi prodotti? Forse no, probabilmente non ne sentivamo il bisogno, ma tant’è. L’azienda che, appunto, compie quest’anno il suo trentesimo anniversario, ha presentato alcuni custom gaming PC particolarissimi per colori ma soprattutto forme. Parliamo di PC pensati per l’utilizzo in ambito gaming, dunque dotati di una forza bruta, ma che – soprattutto – fanno affidamento ad un’estetica davvero unica. Il nome dice già tutto: custom ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Se pensavate di aver visto tutto… vi sbagliavate. Un computer da gaming potentissimo adi, ad esempio? Cooler Master ha presentato i suoi nuovi prodotti pensati per chi cerca l’originalità in ogni anfratto della propria postazione da gaming, e sembra aver raggiunto l’obbiettivo. custom gaming pc Sneaker X – 21022022 www.computermagazine.itCi volevano i 30 anni di Cooler Master per buttar fuori questi prodotti? Forse no, probabilmente non ne sentivamo il bisogno, ma tant’è. L’azienda che, appunto, compie quest’anno il suo trentesimo anniversario, ha presentato alcuni custom gaming PC particolarissimi per colori ma soprattutto forme. Parliamo di PC pensati per l’utilizzo in ambito gaming, dunque dotati di una forza bruta, ma che – soprattutto – fanno affidamento ad un’estetica davvero unica. Il nome dice già tutto: custom ...

Advertising

FallonDCI : @alessiaschiaff1 Non generalizzate perché non siamo tutti così fortunatamente e la parte sana di questo fandom si d… - Milanonfire7 : @Interistasvede1 Siete assurdi, quando perdete cercate sempre il colpevole, e questo è sempre chi x voi non conta u… - 1979_adriano : @sessoesarrismo @d_arco75 @emipro74 @Bonner_one Passi da un estremo all altro .. immobile che e’ un campione si è’… - roccor28 : @MarcoRizzoPC Per decenni avete detto no al nucleare, no ai gasdotti, il no politico, ci ha portati a questo punto,… - Adriana48975898 : @unagiaslifes Secondo me lui era predisposto poi lei fa discorsi assurdi ,tutto il tempo del mangiare e lui si stan… -