Osimhen deluso, c'è la reazione dopo il pareggio col Cagliari (FOTO) (Di martedì 22 febbraio 2022) È terminata non nel migliore dei modi la partita tra Cagliari e Napoli, con un pareggio deludente in casa degli uomini di Walter Mazzarri. Il gol del pari per gli azzurri lo ha siglato il numero 9, Victor Osimhen, con un gran colpo di testa. L'attaccante, poi, ha commentato con delusione sui social il risultato. Il tweet di Osimhen: "Risultato deludente" Il centravanti nigeriano ha commentato il match appena andato in scena sul suo account Twitter: "Risultato deludente ma continueremo a spingere fino alla fine. #ForzaNapoliSempre" Disappointing Result But We Will Keep Pushing Till The End #ForzaNapoliSempre@sscnapoli pic.twitter.com/xemejz1BVY— victor Osimhen (@victorOsimhen9) February 21, 2022

