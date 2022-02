Omicidio Attanasio, tutti i quesiti senza risposta: dal mancato allarme dei servizi alla possibile soffiata. E nel villaggio qualcuno già sapeva dell’agguato (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’ambasciatore Luca Attanasio, il Carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo sono stati uccisi un anno fa (era il 22 febbraio 2021) da un gruppo di banditi che ha chiesto loro 50mila dollari in cambio della libertà. È questa la conclusione a cui sono giunti, a un anno dall’agguato sulla strada tra Goma e Rutshuru, nella Repubblica Democratica del Congo, i procuratori romani guidati dall’aggiunto Sergio Colaiocco che pochi giorni fa hanno concluso le indagini nelle quali risultano indagati per Omicidio colposo il vicedirettore del Programma alimentare mondiale dell’Onu (Pam) nella Repubblica Democratica del Congo, Rocco Leone, e il responsabile della sicurezza nell’area, Mansour Rwagaza. E proprio sulla ricostruzione di Rwagaza e di altri sopravvissuti all’agguato si basano le conclusioni contenute nelle carte prodotte da Piazzale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’ambasciatore Luca, il Carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo sono stati uccisi un anno fa (era il 22 febbraio 2021) da un gruppo di banditi che ha chiesto loro 50mila dollari in cambio della libertà. È questa la conclusione a cui sono giunti, a un anno dall’agguato sulla strada tra Goma e Rutshuru, nella Repubblica Democratica del Congo, i procuratori romani guidati dall’aggiunto Sergio Colaiocco che pochi giorni fa hanno concluso le indagini nelle quali risultano indagati percolposo il vicedirettore del Programma alimentare mondiale dell’Onu (Pam) nella Repubblica Democratica del Congo, Rocco Leone, e il responsabile della sicurezza nell’area, Mansour Rwagaza. E proprio sulla ricostruzione di Rwagaza e di altri sopravvissuti all’agguato si basano le conclusioni contenute nelle carte prodotte da Piazzale ...

