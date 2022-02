Milano-Cortina: Razzoli, 'Giochi saranno un successo, alla fine ci invidieranno tutti' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Milano Cortina 2026? Mi piacerebbe tantissimo fare i prossimi Giochi, ma ahimé smetto poco prima di sciare, un vero peccato perché fare le Olimpiadi in casa è un'altra cosa". Lo dice all'Adnkronos Giuliano Razzoli, rientrato dai Giochi di Pechino 2022 "abbastanza soddisfatto, mi sono difeso bene su quella neve strana". I prossimi Giochi in Italia "saranno un successo -pronostica-, abbiamo in nostri difetti nell'organizzazione ma alla fine siamo sempre bravi a fare certe cose e ce la facciamo sempre: grazie alle persone che si daranno molto da fare dando il massimo. L'unico difetto è che i team si perderanno una bella mangiata qui in Emilia-Romagna, ma magari possiamo invitarli, anzi glielo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "2026? Mi piacerebbe tantissimo fare i prossimi, ma ahimé smetto poco prima di sciare, un vero peccato perché fare le Olimpiadi in casa è un'altra cosa". Lo dice all'Adnkronos Giuliano, rientrato daidi Pechino 2022 "abbastanza soddisfatto, mi sono difeso bene su quella neve strana". I prossimiin Italia "un-pronostica-, abbiamo in nostri difetti nell'organizzazione masiamo sempre bravi a fare certe cose e ce la facciamo sempre: grazie alle persone che si daranno molto da fare dando il massimo. L'unico difetto è che i team si perderanno una bella mangiata qui in Emilia-Romagna, ma magari possiamo invitarli, anzi glielo ...

