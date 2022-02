Mercato mutui III trimestre 2021, Kìron: erogazioni Italia ancora in crescita con +22,1% (Di lunedì 21 febbraio 2022) MILANO – Le famiglie Italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 14.366 milioni di euro nel terzo trimestre 2021. Rispetto allo stesso trimestre del 2020 si registra una crescita delle erogazioni pari a +22,1 %, pari a un controvalore di oltre 2,5 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati riportati nel report Banche e Istituzioni finanziarie – III trimestre 2021 pubblicato da Banca d’Italia e analizzati dagli esperti di Kìron (Gruppo Tecnocasa). Il Mercato dei mutui continua la sua importante crescita e si lascia alle spalle il periodo di transizione caratterizzato dall’emergenza sanitaria. Analizzando nel dettaglio i dati relativi alle ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 21 febbraio 2022) MILANO – Le famigliene hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 14.366 milioni di euro nel terzo. Rispetto allo stessodel 2020 si registra unadellepari a +22,1 %, pari a un controvalore di oltre 2,5 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati riportati nel report Banche e Istituzioni finanziarie – IIIpubblicato da Banca d’e analizzati dagli esperti di(Gruppo Tecnocasa). Ildeicontinua la sua importantee si lascia alle spalle il periodo di transizione caratterizzato dall’emergenza sanitaria. Analizzando nel dettaglio i dati relativi alle ...

