Marotta | «Brozovic? A breve la firma sul rinnovo»

(Di lunedì 21 febbraio 2022) “Ildi? Abbiamo grande consapevolezza che vogliamo continuare insieme. Questo significa che nel giro di pochi giorni arriveremo con certezza allache sancirà ildel suo contratto. Con Perisic e Handanovic vogliamo dialogare velocemente perché meritano entrambi la riconferma. Vogliamo sederci con calma, non c’è fretta. Meritano questa maglia, vogliamo continuare L'articolo

... arriva da fonti qualificate la notizia che l'Inter sta per annunciare il rinnovo di. La ... 'Il giorno dell'Addio di Handanovic sarà il mio Natale!' e ancora: 'Vecchia volpe, ha ......si legherà ai nerazzurri fino al 2026 (foto Hermann) Pochi giorni fa l'ufficialità del rinnovo dei contratti di, Ausilio e Baccin, già oggi - probabilmente - quella del rinnovo di. ...Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky dalla sede della società nerazzurra. Nel giorno del rinnovo di Marcelo Brozovic, l'amministratore delegato ha commentato la sconfitta rimediata in campiona ...“Il rinnovo di Brozovic? Abbiamo grande consapevolezza che vogliamo continuare ... Lo ha detto l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Sky Sport. “Ci sono alti e bassi per gli attaccanti. Ma ...