Advertising

GiaPettinelli : Maltempo: raffiche di maestrale sino a 100km/h in Sardegna - Cronaca - ANSA - vivere_sardegna : Maltempo: raffiche di maestrale sino a 100km/h in Sardegna - duesoli : RT @SardiniaPost: ?? Il maestrale torna sulla Sardegna. Dopo le raffiche del primo e del 7 febbraio, tra lunedì e martedì il vento tornerà a… - adiosu46 : RT @SardiniaPost: ?? Il maestrale torna sulla Sardegna. Dopo le raffiche del primo e del 7 febbraio, tra lunedì e martedì il vento tornerà a… - SardiniaPost : ?? Il maestrale torna sulla Sardegna. Dopo le raffiche del primo e del 7 febbraio, tra lunedì e martedì il vento tor… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo raffiche

Agenzia ANSA

Un rapido sistema frontale che attraversa l'Italia e la Sardegna sta facendo soffiare il vento di maestrale condi burrasca che in media stanno toccando i 35/40 nodi (tra i 70 e gli 85 km/h) ma che in alcune aree più esposte a nord - nord ovest dell'Isola raggiungono punte di 100 chilometri orari. La ...... come pure su tutto il settore del medio e basso Tirreno e su quello adriatico, conad ... Al centro:soprattutto su Appennini e zone limitrofi, vento e neve a 1200m. Al Sud:...Lo spiega sito www.iLMeteo.it sottolienando che “nella giornata odierna ad essere maggiormente investite dal maltempo saranno ... e su quello adriatico, con raffiche ad oltre 100 km/h ed elevato ...Un rapido sistema frontale che attraversa l'Italia e la Sardegna sta facendo soffiare il vento di maestrale con raffiche di burrasca che in media stanno toccando i 35/40 nodi (tra i 70 e gli 85 km/h) ...