M5S, Meleo: Patanè non cancelli opere già finanziate come funivia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – "Apprendiamo con soddisfazione che il ministro Giovannini ha voluto finanziare un progetto su cui l'amministrazione Raggi ha lavorato molto, redigendolo e richiedendo i finanziamenti al Mims, consapevoli di quanto questo tracciato fosse importante per il Giubileo del 2025." "Siamo contenti che il lavoro lasciato abbia trovato prosecuzione e che ora abbia ottenuto il finanziamento integrale. Ricordo peraltro che è stata proprio la scorsa amministrazione a richiedere la possibilità, poi accordata, di avere un commissario per realizzare l'opera. E' importante poi proseguire sul fronte delle manutenzioni delle linee A e B della metro." "A breve partiranno importanti lavori su queste due linee, grazie ai progetti realizzati in epoca Raggi che hanno poi ottenuto i finanziamenti dal Ministero, pari a 425 milioni di euro. Abbiamo lanciato le gare tra il 2020 e il 2021 e ora, con le ...

