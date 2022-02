Le donne in Ucraina vengono richiamate al fronte, ma quelli qui in Italia dove ormai hanno casa, famiglie e lavoro stabile, hanno paure di dover tornare (Di lunedì 21 febbraio 2022) Giovani donne, anziane signore e persino bambini. famiglie intere che nel nome della difesa della patria, a Mariupol, città portuale nell’Ucraina sudorientale, partecipano ai corsi di addestramento delle forze speciali ucraine. Per imparare come assemblare un fucile, come caricare le munizioni e come mirare a un bersaglio. Si preparano per combattere e ricevono le basi del primo soccorso nei parchi delle loro città. E mentre rullano i tamburi di guerra, con la diplomazia internazionale impegnata a trovare una soluzione, cresce la preoccupazione per gli ucraini che vivono in Italia. Leggi anche › Chernobyl: viaggio nella “zona morta” tra Ucraina e Bielorussia ... Leggi su iodonna (Di lunedì 21 febbraio 2022) Giovani, anziane signore e persino bambini.intere che nel nome della difesa della patria, a Mariupol, città portuale nell’sudorientale, partecipano ai corsi di addestramento delle forze speciali ucraine. Per imparare come assemblare un fucile, come caricare le munizioni e come mirare a un bersaglio. Si preparano per combattere e ricevono le basi del primo soccorso nei parchi delle loro città. E mentre rullano i tamburi di guerra, con la diplomazia internazionale impegnata a trovare una soluzione, cresce la preoccupazione per gli ucraini che vivono in. Leggi anche › Chernobyl: viaggio nella “zona morta” trae Bielorussia ...

