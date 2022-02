“La spiritualità della cura”, il libro di Carlo Clerici e Tullio Proserpio (Di lunedì 21 febbraio 2022) In libreria dal 24 febbraio: dialoghi tra clinica, psicologia e pastorale con prefazione di Papa Francesco e postfazione di Augusto Caraceni Tra un medico e un presbitero che si incontrano, ogni mattina, nei corridoi di uno dei più importanti ospedali d’Italia – l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – nasce un dialogo autentico, appassionato, lucido sul tema della spiritualità nella cura. Di che cosa ha bisogno l’ammalato che soffre e che intravede l’avvicinarsi dell’ultima soglia? Esiste la possibilità di un’alleanza tra medicina e spiritualità, in una realtà sanitaria sempre più? tecnologica e standardizzata su grandi numeri ed efficienza delle prestazioni? Con un’analisi rigorosa dei sistemi ma anche dei bisogni profondi espressi dai pazienti e dalle famiglie, gli autori sottolineano che é? possibile inaugurare ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 21 febbraio 2022) In libreria dal 24 febbraio: dialoghi tra clinica, psicologia e pastorale con prefazione di Papa Francesco e postfazione di Augusto Caraceni Tra un medico e un presbitero che si incontrano, ogni mattina, nei corridoi di uno dei più importanti ospedali d’Italia – l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – nasce un dialogo autentico, appassionato, lucido sul temanella. Di che cosa ha bisogno l’ammalato che soffre e che intravede l’avvicinarsi dell’ultima soglia? Esiste la possibilità di un’alleanza tra medicina e, in una realtà sanitaria sempre più? tecnologica e standardizzata su grandi numeri ed efficienza delle prestazioni? Con un’analisi rigorosa dei sistemi ma anche dei bisogni profondi espressi dai pazienti e dalle famiglie, gli autori sottolineano che é? possibile inaugurare ...

