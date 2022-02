LA PUPA E IL SECCHIONE E I CASTING DI BARBARA D’URSO: “DANTE HA SCOPERTO L’AMERICA” (Di lunedì 21 febbraio 2022) BARBARA D’URSO è impegnata con i CASTING de “La PUPA e il SECCHIONE Show“, al via martedì 15 marzo in prima serata su Italia 1. In attesa della ufficializzazione dei giurati vip (si parla di Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge), pupe e secchioni, la conduttrice pubblica svela il nuovo promo del suo frizzante show mentre è alle prese con la selezione dei surreali partecipanti. “BARBARAaaa“: un ragazzo reagisce così alla visione della D’URSO. “Sono litigata con la storia”, “L’AMERICA è stata scoperta da DANTE“, “Sono fotonica” e “Sei per otto? 42!” sono alcune perle dei candidati a varcare i cancelli della villa che accoglierà per otto puntate i protagonisti della PUPA e il SECCHIONE. ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 21 febbraio 2022)è impegnata con ide “Lae ilShow“, al via martedì 15 marzo in prima serata su Italia 1. In attesa della ufficializzazione dei giurati vip (si parla di Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge), pupe e secchioni, la conduttrice pubblica svela il nuovo promo del suo frizzante show mentre è alle prese con la selezione dei surreali partecipanti. “aaa“: un ragazzo reagisce così alla visione della. “Sono litigata con la storia”, “è stata scoperta da“, “Sono fotonica” e “Sei per otto? 42!” sono alcune perle dei candidati a varcare i cancelli della villa che accoglierà per otto puntate i protagonisti dellae il. ...

