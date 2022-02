Katia Ricciarelli asfalta Alex Belli: “Bugiardo! Ti faccio un culo così” (VIDEO) (Di martedì 22 febbraio 2022) Durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 c’è stato un confronto acceso tra Alex Belli e Katia Ricciarelli. Alfonso Signorini richiama in sala led i due protagonisti del reality di canale 5 per chiarire i loro rapporti. Ma già dalle prime battute si capisce subito che non scorre buon sangue. Alex: Sono mesi che vorrei fare uno scontro con te Katia: scontro con te mai! Ma invece lo scontro avviene eccome e fin da subito. Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip 6 Il litigio tra Katia Ricciarelli e Alex Belli Katia Ricciarelli l’aveva già detto ieri consolando Soleil Sorge: lei non voleva avere più niente a che fare con il Man del reality, l’aveva anche ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 febbraio 2022) Durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 c’è stato un confronto acceso tra. Alfonso Signorini richiama in sala led i due protagonisti del reality di canale 5 per chiarire i loro rapporti. Ma già dalle prime battute si capisce subito che non scorre buon sangue.: Sono mesi che vorrei fare uno scontro con te: scontro con te mai! Ma invece lo scontro avviene eccome e fin da subito. Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip 6 Il litigio tral’aveva già detto ieri consolando Soleil Sorge: lei non voleva avere più niente a che fare con il Man del reality, l’aveva anche ...

