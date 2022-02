Italia | Mancini | “Sarà faticoso ma possiamo qualificarci per il Mondiale e vincerlo”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Le dichiarazioni del CT dell'Robertoche pensa alla sfida in programma a Palermo contro la Macedonia, valida per i play-off

Advertising

sportmediaset : Italia, #Mancini: 'Vogliamo andare al Mondiale e vincerlo'. #SportMediaset - sportface2016 : +++#SerieA, #Gravina: 'Stiamo lavorando per spostare la giornata del 20 marzo e dare più tempo all'#Italia di… - serieAnews_com : ?? Il direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, rivela: in occasione di #SalernitanaMilan, è spuntata l… - romanewseu : #Italia, #Mancini si sbilancia: “Se riusciamo ad andare al Mondiale potremmo anche vincerlo” ??… - ParliamoDiNews : Italia, Mancini: `Se andiamo al Mondiale possiamo vincerlo` | Nazionali | -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Mancini

Non è mancato un intervento del testimonial mister, che innanzitutto ha voluto salutare gli ...degli Emirati Arabi Uniti sono perfettamente in linea con il tema adottato dal Padiglione'...Nella futuristica cornice del Padiglioneè stato presentato il programma di eventi della ...ed il testimonial della regione Marche il ct della nazionale italiana di calcio Roberto. Nel ...In collegamento da Palazzo Raffaello ad Ancona il presidente Francesco Acquaroli, il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini ed il testimonial della Regione Marche il CT della Nazionale ...Le dichiarazioni del CT dell'Italia Roberto Mancini che pensa alla sfida in programma a Palermo contro la Macedonia, valida per i play-off ...