Inter | Memphis sempre più lontano dal Barcellona | Marotta pronto all’offerta

Advertising

infoitsport : Dalla Spagna - Sondaggio di Milan, Inter e Juventus per Memphis Depay - MarcoTroiano8 : RT @RossoneroBlog: Barcellona: con Xavi al comando Memphis #Depay è finito molto indietro nelle gerarchie, anche a causa dell'arrivo di Aub… - RossoneroBlog : Barcellona: con Xavi al comando Memphis #Depay è finito molto indietro nelle gerarchie, anche a causa dell'arrivo d… - R0SS0N3R1 : RT @MilanNewsit: Dalla Spagna - Sondaggio di Milan, Inter e Juventus per Memphis Depay - asromaliveit1 : Dalla Spagna: #Inter, #Milan e #Juventus sulle tracce di Memphis #Depay del #Barcellona. #CalciomercatoRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Memphis

DailyNews 24

... tradito da un video Calciomercato Juventus, duello cone Milan per Depay Stando a quanto riferito da sport.es, anche l'si sarebbe iscritta alla corsa perDepay , che conta ...Commenta per primo Secondo Sport ,Depay sta pensando di lasciare il Barcellona dopo una sola stagione e fra le ipotetiche destinazioni, oltre al Lione , ci sono anche quelle di Juve eIl futuro di Memphis al Barça potrebbe essere via dal club spagnolo, e la sua avventura lì potrebbe concludersi già nel corso della prossima estate. Il Il futuro di Memphis al Barça potrebbe essere vi ...Barcelona striker Memphis Depay can continue his career in Italy. Juventus Torino, Inter Milan and AC Milan are interested in the services of the 28-year-old Dutch player, Sport.es reports. These ...