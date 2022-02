Ilary Blasi, al capolinea il suo matrimonio con Totti? Dagospia parla di crisi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ilary Blasi, è crisi con Francesco Totti? Dagospia racconta gli accaduti Ilary Blasi e Francesco Totti sono tra le coppie più note dello spettacolo in Italia e non solo, infatti la conduttrice e showgirl televisiva e l’ex capitano della Roma sono da sempre due icone, anche infatti di sentimenti. Dagospia, però, racconta che tra i due il rapporto sarebbe giunto al capolinea. La notizia della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti si sta diffondendo a macchia d’olio sul web, anche se per ora non sono arrivate parole di alcun tipo dai diretti interessati, che probabilmente dovranno affrontare il clamore mediatico di quanto emerso. Ilary ... Leggi su cityroma (Di lunedì 21 febbraio 2022), ècon Francescoracconta gli accadutie Francescosono tra le coppie più note dello spettacolo in Italia e non solo, infatti la conduttrice e showgirl televisiva e l’ex capitano della Roma sono da sempre due icone, anche infatti di sentimenti., però, racconta che tra i due il rapporto sarebbe giunto al. La notizia della rottura trae Francescosi sta diffondendo a macchia d’olio sul web, anche se per ora non sono arrivate parole di alcun tipo dai diretti interessati, che probabilmente dovranno affrontare il clamore mediatico di quanto emerso....

Advertising

Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - repubblica : Francesco Totti e Ilary Blasi, l'indiscrezione: la rottura è vicina - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini alla separazione dopo 17 anni di matrimonio - GiuseppeD_An : RT @FredMosby_: Ma peggio della separazione dei Totti-Blasi ci saranno quelli che verranno a scrivere 'CI SONO TANTI PROBLEMI IN KWESTO MON… - kingbbizzlee : RT @ToniaPeluso: Ora va bene tutto, va bene scherzare, ma se voi pensate che qua davvero ci stiamo disperando per la fine della relazione t… -