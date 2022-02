Il Pensiero di San Filippo Neri per oggi 21 Febbraio 2022 – Video (Di lunedì 21 febbraio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “L’infermo entri nel costato di Gesù e nelle sue Santissime piaghe”. San Filippo, tu che amasti così tanto la preghiera e fosti in essa così favorito da Dio, ottienimi uno stabile affetto verso questo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 21 febbraio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “L’infermo entri nel costato di Gesù e nelle sue Santissime piaghe”. San, tu che amasti così tanto la preghiera e fosti in essa così favorito da Dio, ottienimi uno stabile affetto verso questo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Il Pensiero di San Filippo Neri per oggi 21 Febbraio 2022 – Video - mainormale_ : Poi ho già espresso il mio pensiero su AL a Sanremo, da Rolls Royce in avanti pezzi tutti uguali e tanto esibizioni… - ofmafrancescani : ?? Il Pensiero di Padre Pio di oggi 21 Febbraio 2022. San Pio interceda per tutti voi, per le vostre famiglie e per… - Galen1231 : RT @sbronzyofficial: Un pensiero a San Marino che fa talmente pena da avere bisogno di uno come Achille Lauro per rappresentare qualcosa in… - sbronzyofficial : Un pensiero a San Marino che fa talmente pena da avere bisogno di uno come Achille Lauro per rappresentare qualcosa in Europa. -