Grazie a qualsivoglia dio | ho avuto sedici anni quando esistevano gli adulti

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La fortuna per la quale mi vien voglia di convertirmi a unareligione e ringraziare undio non è quella d’averquindici, venti, venticinquein un’epoca in cui i cellulari non avevano la fotocamera (è anche quella, ma non principalmente). La fortuna per la quale mi vien voglia di convertirmi a unareligione e ringraziare undio non è quella d’aver imparato a scrivere in pubblico (a scrivere cose pubbliche s’impara solo scrivendo in pubblico)i giornali ancora non mettevano gli articoli on line lasciando testimonianza perpetua delle mie goffaggini d’apprendista (è anche quella, ma non principalmente). La fortuna per la quale mi vien voglia di convertirmi a unareligione e ...