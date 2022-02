"Grande Fratello Vip", il racconto della quarantatreesima puntata (Di lunedì 21 febbraio 2022) Come annuncia Signorini aprendo la serata, la cosiddetta 'notte jungle' è al centro della nuova puntata. Si parlerà del bacio tra Delia e Soleil, della dichiarazione della Sorge a Belli. Ma anche ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 febbraio 2022) Come annuncia Signorini aprendo la serata, la cosiddetta 'notte jungle' è al centronuova. Si parlerà del bacio tra Delia e Soleil,dichiarazioneSorge a Belli. Ma anche ...

Advertising

trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - GrandeFratello : È nato il piccolo Gabriele! Quindi la super famiglia di Grande Fratello ha un membro in più! ?? #GFVIP - Que_enB_ : RT @trash_italiano: Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - Skoolsucks2 : RT @trash_italiano: Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP -