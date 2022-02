Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 21 febbraio 2022: concorrenti in nomination, ospiti, eliminato, ultime news e il bacio tra Delia e Soleil (Di lunedì 21 febbraio 2022) Inizia una nuova settimana e su Canale 5 tra poche ore prenderà il via una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip, il reality che si sta avvicinando alla finale del 14 marzo: chi trionferà? Chi dei concorrenti ancora in gara, oltre a Delia e Lulù che sono già finaliste, arriverà fino alla fine e spegnerà le luci della casa più spiata d’Italia? Ma, soprattutto, cosa succederà stasera nel corso della puntata del lunedì? GF VIP, anticipazioni 21 febbraio 2022: concorrenti in nomination, televoto e sondaggi. Chi viene eliminato Dopo aver deciso di mandare direttamente in finale Lulù, una delle Princess Selassiè, ora il pubblico è chiamato a fare un’altra scelta e dovrà capire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Inizia una nuova settimana e su Canale 5 tra poche ore prenderà il via una nuova e imperdibiledelVip, il reality che si sta avvicinando alla finale del 14 marzo: chi trionferà? Chi deiancora in gara, oltre ae Lulù che sono già finaliste, arriverà fino alla fine e spegnerà le luci della casa più spiata d’Italia? Ma, soprattutto, cosa succederà stasera nel corso delladel lunedì? GF VIP,21in, televoto e sondaggi. Chi vieneDopo aver deciso di mandare direttamente in finale Lulù, una delle Princess Selassiè, ora il pubblico è chiamato a fare un’altra scelta e dovrà capire ...

