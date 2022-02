Grande Fratello Vip anticipazioni: chi dovrà abbandonare la casa? I vipponi si avvicinano alla finale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Grande Fratello Vip 6 ritorna nella sua storica serata del lunedì per affontare quella che potrebbe essere una delicata puntata che ponta a stravolgere tutti gli equilibri in casa. L’esito del televoto di questa sera si preannuncia infatti come uno snodo cruciale di questa edizione, con quattro big pronti a lottare fino all’ultimo secondo per non abbandonare il reality. Nella puntata di lunedì 21 febbraio 2022 Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sveleranno chi sarà eliminato tra il simpatico Alessandro Basciano, il dissacrante Barù, l’energica Nathaly Caldonazzo ed il saggio Kabir Bedhi. Questo e tanto altro ancora nel nuovo appuntamento con il reality show di Canale5 in onda a partire dalle ore 21:35 circa. GF Vip 6: chi sarà eliminato? Il reality show di Alfonso Signorini torna in onda ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 febbraio 2022) IlVip 6 ritorna nella sua storica serata del lunedì per affontare quella che potrebbe essere una delicata puntata che ponta a stravolgere tutti gli equilibri in. L’esito del televoto di questa sera si preannuncia infatti come uno snodo cruciale di questa edizione, con quattro big pronti a lottare fino all’ultimo secondo per nonil reality. Nella puntata di lunedì 21 febbraio 2022 Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sveleranno chi sarà eliminato tra il simpatico Alessandro Basciano, il dissacrante Barù, l’energica Nathaly Caldonazzo ed il saggio Kabir Bedhi. Questo e tanto altro ancora nel nuovo appuntamento con il reality show di Canale5 in onda a partire dalle ore 21:35 circa. GF Vip 6: chi sarà eliminato? Il reality show di Alfonso Signorini torna in onda ...

