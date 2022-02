Governo: Draghi domani a insediamento Frattini, poi alla mostra 'Italia geniale' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - domani il presidente del Consiglio, Mario Draghi, alle ore 11 parteciperà alla Cerimonia di insediamento del nuovo presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, e all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Palazzo Spada. Alle ore 17.30 il premier parteciperà alla cerimonia di inaugurazione della mostra ‘Italia geniale' a Palazzo Piacentini. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) -il presidente del Consiglio, Mario, alle ore 11 parteciperàCerimonia didel nuovo presidente del Consiglio di Stato, Franco, e all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Palazzo Spada. Alle ore 17.30 il premier parteciperàcerimonia di inaugurazione della' a Palazzo Piacentini.

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Crisi Ucraina, l'annuncio: Putin riconosce il Donbass Draghi atteso al Cremlino. Le immagini satellitari mostrano nuove truppe russe al confine. Un morto ...cancelliere tedesco Olaf Scholz e al presidente francese Emmanuel Macron la decisione del governo ...

Pd, Letta in Direzione disegna road map, sostegno Draghi e riforme. "A politiche 2023 per vincere" Segretario mette a fuoco agenda 2022 tra amministrative, campo largo e Agorà. Sui referendum No a Severino e misure cautelari, "per gli altri 3 c'è il Parlamento". Il sostegno al governo Draghi, il Pnrr e le riforme (anche quella elettorale se ci saranno le condizioni), i referendum in tema di giustizia e poi le amministrative, il campo largo e le iniziative Pd a partire dalla ...

Dai balneari ai fondi Tav, le dieci trappole in parlamento per il governo Draghi Il Sole 24 ORE Governo: Draghi domani a insediamento Frattini, poi alla mostra 'Italia geniale' Roma, 21 feb. Domani il presidente del Consiglio, Mario Draghi, alle ore 11 parteciperà alla Cerimonia di insediamento del nuovo presidente del Consiglio di Sta ...

Letta blinda l'alleanza giallorossa "Affrontiamo il tempo che ci separa dal 2023 con l'ambizione di vincere", ha detto il segretario Pd alla Direzione nazionale, chiedendo "serietà" alle altre forze di maggioranza ed elencando le priori ...

