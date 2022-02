“È caduta dal terzo piano”. Italia in lutto, morte choc per l’ambasciatrice. Aveva 57 anni, lascia due figli (Di lunedì 21 febbraio 2022) Foligno, un’intera comunità sotto choc. La notizia viene riportata dal Corriere dell’Umbria. L’ ambasciatrice Italiana a Canberra, in Australia, si trovava nella sua città natale per trascorrere alcuni giorni di ferie, lontana dagli impegni di lavoro. Purtroppo per Francesca Tardioli nulla da fare. La 57enne muore cadendo dal balcone di un’abitazione di via Fazi. “Con infinita tristezza, la Farnesina piange la scomparsa di Francesca Tardioli, Ambasciatrice d’Italia a Canberra, e si unisce al dolore dei suoi cari”. Questo il tweet di cordoglio del ministero degli Esteri: “La ricorderemo con affetto per le sue ammirevoli qualità professionali e umane: una grande diplomatica e servitrice dello Stato”. Secondo le prime ricostruzioni pare che l’ambasciatrice Italiana abbia perso l’equilibrio una ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Foligno, un’intera comunità sotto. La notizia viene riportata dal Corriere dell’Umbria. L’ ambasciatricena a Canberra, in Australia, si trovava nella sua città natale per trascorrere alcuni giorni di ferie, lontana dagli impegni di lavoro. Purtroppo per Francesca Tardioli nulla da fare. La 57enne muore cadendo dal balcone di un’abitazione di via Fazi. “Con infinita tristezza, la Farnesina piange la scomparsa di Francesca Tardioli, Ambasciatrice d’a Canberra, e si unisce al dolore dei suoi cari”. Questo il tweet di cordoglio del ministero degli Esteri: “La ricorderemo con affetto per le sue ammirevoli qualità professionali e umane: una grande diplomatica e servitrice dello Stato”. Secondo le prime ricostruzioni pare chena abbia perso l’equilibrio una ...

