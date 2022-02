Dieta Sense per dimagrire 40 kg | la dieta più facile al mondo | menù esempio

Leggi su quotidianodiragusa

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Lanota anche come ScandiDiet è un regime alimentare ideato dalla nutrizionista Suzy Wengel e che permetterebbe la perdita di 40 kg in un anno. Laè da sempre nota come lapiùalperchè in pratica si basa su una regola fondamentale ovvero a ogni pasto bisogna consumare un mix di proteine, carboidrati suddivisi in «quattro manciate». Secondo la nutrizionista come unità di riferimento per ogni singola “manciata” viene preso il palmo della mano e non le tabelle basate sui valori nutrizionali dei singoli alimenti. Lao ScandiDiet non può essere seguita senza aver chiesto ...