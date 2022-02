Delia Duran chiarisce con Soleil Sorge al GF Vip | la modella fa una richiesta speciale all’inquilina

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Anche se il Grande Fratello Vip si appresta a chiudere i battenti, le vicende nella casa sono tutt’altro che distese a ancora oggi il pubblico assiste a numerose litigate tra i coinquilini – soprattutto quando si parla del trio del momento (, Alex Belli e). In queste ore però sembra proprio che lavenezuelana ne abbia abbastanza delle discussioni e ha cercato di mettere un punto alla situazione che si è creata con gli altri due coinquilini. Cercando di fare un po’ da paciere ha prima chiarito con l’influencer e poi le ha chiesto di fare altrettanto con il compagno. Grande Fratello Vip: lo scontro tra Alex Belli enella casa Nelle ultime ore i vipponi del Grande Fratello hanno affrontato l’ennesima notte piuttosto ...

approfondimento Grande Fratello Vip, ieriè diventata la prima finalista L'ultimo appuntamento con il Grande Fratello VIP ha ...Stasera, al GF Vip 6 non potrà mancare il triangolo amoroso formato da Alex Belli,e Soleil Sorge , come praticamente ogni puntata. Nella puntata precedente Alex ha definito quella con ...Come ogni lunedì, arriva il GF Vip 6 anche stasera con tante novità e un'eliminazione che lascerà tutti a bocca aperta. Anche stasera torna il GF Vip 6, ...A seguito della pubblicazione di una foto con Soleil Sorge, lo staff di Barù è stato preso di mira da una parte del fandom Jerù.