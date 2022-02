**Covid: Lega riapre fronte green pass, governo lavora a road map ma no accelerazioni** (2) (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) - Intanto il segretario del Pd, Enrico Letta, durante la direzione dem attacca la Lega: "Chiediamo serietà a noi stessi e a tutti perché è l'unico modo affinché questo lavoro comune, che abbiamo chiesto al presidente Draghi, vada avanti con efficacia". Questa mattina il tema del sostegno convinto all'esecutivo sarebbe stato tra quelli trattati nella telefonata con il leader del M5S Giuseppe Conte: i due si vedranno nei prossimi giorni, forse già domani. Intanto oggi l'asse progressista ha tenuto, il M5S -nonostante l'opposizione confidasse in divisioni interne e spaccature- ha votato compatto, al fianco di Pd, Leu e Italia Viva contro l'emendamento della discordia. Ma c'è chi teme che un nuovo incidente sia dietro l'angolo e stavolta possa generare fibrillazioni proprio nel fronte che fa capo a Pd e 5 Stelle. Perché c'è un nuovo fantasma ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) - Intanto il segretario del Pd, Enrico Letta, durante la direzione dem attacca la: "Chiediamo serietà a noi stessi e a tutti perché è l'unico modo affinché questo lavoro comune, che abbiamo chiesto al presidente Draghi, vada avanti con efficacia". Questa mattina il tema del sostegno convinto all'esecutivo sarebbe stato tra quelli trattati nella telefonata con il leader del M5S Giuseppe Conte: i due si vedranno nei prossimi giorni, forse già domani. Intanto oggi l'asse progressista ha tenuto, il M5S -nonostante l'opposizione confidasse in divisioni interne e spaccature- ha votato compatto, al fianco di Pd, Leu e Italia Viva contro l'emendamento della discordia. Ma c'è chi teme che un nuovo incidente sia dietro l'angolo e stavolta possa generare fibrillazioni proprio nelche fa capo a Pd e 5 Stelle. Perché c'è un nuovo fantasma ...

nzingaretti : Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che… - RadioRadicale : #Decreto #Covid: l'emendamento della #Lega sul #GreenPass. Intervista a @GuidoDeMartini di @LegaCamera - repubblica : Covid, scontro in maggioranza in commissione alla Camera: la Lega vota con l'opposizione a favore dello stop al Gre… - Fec___ : RT @nzingaretti: Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che se sti… - CasaliGiul : RT @nzingaretti: Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che se sti… -