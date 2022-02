Clips crea la daily couture che celebra libertà e femminilità

Leggi su amica

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Beyond the Horizon è il nome della nuova collezione Spring/Summer 2022 di, colori sgargianti, tessuti impalpabili, ed è subito estate. Unache esprime l’identità del brand attraverso outfit dal design impeccabile e dall’estetica vagamente retrò. Ispirata a quattro mood differenti, Beyond the Horizon è una collezione cheunasenza vincoli e dagli orizzonti aperti.e lad’altri tempi L’atmosfera rita dalla campagna Primavera Estate 2022 diper la prossima stagione è solare, nostalgica e retrò. Una collezione pensata per una donna femminile, romantica, seducente, ma anche decisa ed ironica. Kimoni, fantasie foulard print e stampe effetto carrè ...